Conte punta al mandato esplorativo Poi | trattativa con Renzi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima un, poi sedersi nuovamente al tavolo con Matteo. La road map di Giuseppeè obbligata, il paniere dei responsabili langue, quota 156 raggiunta al Senato la scorsa settimana non solo non aumenta, ma rischia anche di diminuire con il passare dei giorni. Il premier ha passato la giornata a Palazzo Chigi, tessendo una tela nella quale al momento nessuno ancora è caduto, le voci di due arrivi nel nuovo gruppo “Europeisti” formato a Palazzo Madama per il momento rimangono tali, come quelle dei giorni scorsi e di quelli ancora prima. La strada è in salita, la notizia è che ci sia ancora una strada. Si inerpica per passaggi che un po’ dipendono dal premier, un po’ da come si stabilizzerà il magma dei partiti, un po’ dalle valutazioni del Quirinale. Eccola:si è ...