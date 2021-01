Conte e Casalino: 72 ore per fare il miracolo, o per capire di aver sbagliato tutto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giuseppe Conte, dopo le dimissioni di ieri, punta ad un reincarico per costituire il suo terzo Governo. Ma i numeri, per il momento, non ci sono e a sua disposizione rimangono 72 ore per cercare di portare dalla sua parte una decina di Senatori. Un colloquio breve, quello durante il quale ieri mattina Giuseppe Conte L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giuseppe, dopo le dimissioni di ieri, punta ad un reincarico per costituire il suo terzo Governo. Ma i numeri, per il momento, non ci sono e a sua disposizione rimangono 72 ore per cercare di portare dalla sua parte una decina di Senatori. Un colloquio breve, quello durante il quale ieri mattina GiuseppeL'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : conte è ancora a Palazzo Chigi e STA FACENDO UN VIDEO. Con comodo... ?? Quando Casalino conta di più delle Istituzioni. #dimissioniconte - ilriformista : Il grave sgarbo istituzionale di @GiuseppeConteIT: due ore di attesa per girare un video con Casalino… - ricpuglisi : Tra poco potremmo deprivarci della compagnia di Conte/Casalino a Palazzo Chigi. Spumante o champagne? - ManfrediGuttad2 : RT @jacopo_iacoboni: Fino a poche settimane fa Conte e le veline di Casalino dicevano che l’Italia era un modello nel mondo, ora per Conte… - LPincia : RT @jacopo_iacoboni: Fino a poche settimane fa Conte e le veline di Casalino dicevano che l’Italia era un modello nel mondo, ora per Conte… -