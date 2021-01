Consultazioni | Mattarella sente al telefono Napolitano

Quirinale : #Quirinale: il calendario delle #consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che avranno inizi… - you_trend : ?? Le #consultazioni del Presidente #Mattarella con i gruppi parlamentari e con i presidenti di Camera e Senato comi… - Quirinale : #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente del #Senato @Pres_Casellati - RateoC : RT @Quirinale: #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della #Camera @Roberto_Fico - RateoC : RT @Quirinale: #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente del #Senato @Pres_Casellati -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Mattarella

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nell'ambito delle consultazioni per la soluzione della crisi di governo, il Presidente della Repubblica, Sergio ...Al via le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Il primo colloquio al Quirinale è stato con la presidente del Senato Elisabetta Casella ...