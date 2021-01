Consultazioni | Mattarella nel suo studio | al via colloqui Capo Stato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha raggiunto il suoal Quirinale per avviare leper la soluzione della crisi di governo. Ildelloha rivolto un breve saluto ai giornalisti passando per il Salone delle Feste, dove si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni, per rispettare le norme richieste dall’emergenza epidemiologica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.