Consultazioni lampo | Mattarella non perde tempo Da oggi e fino a venerdì le delegazioni dei partiti al Quirinale Si va avanti solo con una maggioranza chiara o c’è il voto

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima il Consiglio dei ministri, poi la salita al Colle del premier Conte per dimettersi. Con questa mossa si è aperta ufficialmente la crisi di governo che in queste ore sta facendo fibrillare il Paese. Ma se questo primo passaggio è scandito da tempi precisi, cosa accadrà nei prossimi giorni è quello che nellamolti definiscono “un salto nel buio” per via delle numerose incognite dettate dalla pandemia, da questioni relative alle tempistiche e anche da quelle inerenti la politica e le sue trame. L’unica certezza è che il Capo dello Stato, Sergio, non vuoleree giàdarà il via alle(qui il calendario) con cui verranno sentiti tutti i gruppi parlamentari, per sondarne intenzioni e motivazioni, e che dureranno tre giorni. Si inizia ...