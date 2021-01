Consultazioni governo: calendario e orari. La diretta di Tp (Di mercoledì 27 gennaio 2021) PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Segui Termometro Politico su Google News Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, cominciano le Consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte. Diffuso il calendario degli incontri al Colle: si parte con i colloqui tra Capo dello Stato e presidenti di Camera e Senato. 11.30 Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte, comincia un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale! Appuntamento alle 17 con il colloquio tra Mattarella e la Casellati (scendi in basso per il calendario completo). Nel frattempo, seguiremo gli aggiornamenti provenienti dal mondo politico. I partiti salgono al Colle L’articolo 92 della Costituzione ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) PER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Segui Termometro Politico su Google News Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, cominciano leal Quirinale dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte. Diffuso ildegli incontri al Colle: si parte con i colloqui tra Capo dello Stato e presidenti di Camera e Senato. 11.30 Dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte, comincia un nuovo giro dial Quirinale! Appuntamento alle 17 con il colloquio tra Mattarella e la Casellati (scendi in basso per ilcompleto). Nel frattempo, seguiremo gli aggiornamenti provenienti dal mondo politico. I partiti salgono al Colle L’articolo 92 della Costituzione ...

