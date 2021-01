**Consultazioni: Fico, ‘tutti al lavoro per il bene del Paese’** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese e vi auguro buon lavoro anche a voi”. Queste le poche parole del presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la soluzione della crisi di governo. L’udienza è durata circa mezz’ora. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Siamo tutti alper ildel Paese e vi auguro buonanche a voi”. Queste le poche parole del presidente della Camera, Roberto, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la soluzione della crisi di governo. L’udienza è durata circa mezz’ora. L'articolo CalcioWeb.

