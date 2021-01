Conferenza stampa Italiano: «Il Napoli vorrà riscattarsi, noi daremo il massimo» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Napoli-Spezia di Coppa Italia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia in casa del Napoli. Napoli AGGUERRITO – «I ragazzi di Gattuso vorranno riscattarsi dopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto». COPPA ITALIA – «Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere. i partenopei sono una delle formazioni più forti d’Italia, noi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia di Coppa Italia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita di Coppa Italia in casa delAGGUERRITO – «I ragazzi di Gattuso vorrannodopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noi dovremo cercare di dare ancora una volta il, proprio come abbiamo sempre fatto». COPPA ITALIA – «Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere. i partenopei sono una delle formazioni più forti d’Italia, noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Tivoli - Concordato prefallimentare Asa Spa. Indetta conferenza stampa - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv Covid, Francia verso terzo lockdown rigido, Madrid interrompe vaccino: «Mancano dosi»

L'emegenza del Covid sta aggiornando le strategie politiche dei paesi in Europa. Se la Francia pensa ad un nuovo lockdow per frenare le nuove varianti del coronavirus che si ...

Test negativi per entrare in Svizzera, i frontalieri non saranno toccati

BERNA - Le persone che entrano in Svizzera dovranno presentare un test PCR negativo eseguito non più di 72 ore prima, è una delle novità introdotte per quanto concerne le misure per proteggere la popo ...

