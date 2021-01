Conegliano-Nantes oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)mercoledì 27 gennaio (ore 20.30)affronterànella penultima partita della fase a gironi della2021 difemminile. Le Pantere se la dovranno vedere contro le padrone di casa nel match centrale di questo secondo round robin e partiranno naturalmente con tutti i favori del pronostico: la corazzata veneta ha travolto il Calcit Kamnik nell’incontro di ieri evuole imporsi agevolemente anche contro le francesi, tecnicamente inferiori rispetto alle imbattibili ragazze di coach Daniele Santarelli. Le ultime Campionesse d’Italia non perdono da oltre un anno e puntano all’ennesimo successo per conquistare matematicamente la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Un successo col massimo scarto ...

