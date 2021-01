Come funziona Clubhouse, il nuovo social network dei messaggi vocali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Clubhouse (immagine: Apple App Store)La sua particolarità è di essere incentrato interamente sulle chat vocali. È Clubhouse, un social network nato ad aprile 2020: il suo punto di forza è quello di permettere ai suoi utenti di chiacchierare, raccontare storie, stringere amicizie e incontrare nuove persone tramite la propria voce senza la necessità di pubblicare immagini, video o testi. Fondata da Paul Davison e Rohan Seth, l’applicazione ha raccolto in un primo round lo scorso maggio 12 milioni di dollari di finanziamenti provenienti dalla società di venture capital Andreessen Horowitz. A metà gennaio il fondo ha investito altri 100 milioni di dollari in Clubhouse a seguito di una sua valutazione post-money da un valore di 1 miliardo di dollari. Clubhouse è già ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021)(immagine: Apple App Store)La sua particolarità è di essere incentrato interamente sulle chat. È, unnato ad aprile 2020: il suo punto di forza è quello di permettere ai suoi utenti di chiacchierare, raccontare storie, stringere amicizie e incontrare nuove persone tramite la propria voce senza la necessità di pubblicare immagini, video o testi. Fondata da Paul Davison e Rohan Seth, l’applicazione ha raccolto in un primo round lo scorso maggio 12 milioni di dollari di finanziamenti provenienti dalla società di venture capital Andreessen Horowitz. A metà gennaio il fondo ha investito altri 100 milioni di dollari ina seguito di una sua valutazione post-money da un valore di 1 miliardo di dollari.è già ...

