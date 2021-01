Colore capelli 2021: dal vanilla blonde al brazilian illuminage, tutte le sfumature da provare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Esigenza, gioco divertente, voglia di vedersi diverse: cambiare Colore capelli, o taglio, non è mai cosa da poco per una donna. Eppure oggi sperimentare è molto più semplice che in passato, grazie a tecniche sempre più performanti capaci di solleticare anche la curiosità delle scettiche di professione. tutte le tendenze Colore di capelli 2021 in arrivo, da chiedere in salone. Colore capelli. Le novità da provare nel 2021 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Esigenza, gioco divertente, voglia di vedersi diverse: cambiare, o taglio, non è mai cosa da poco per una donna. Eppure oggi sperimentare è molto più semplice che in passato, grazie a tecniche sempre più performanti capaci di solleticare anche la curiosità delle scettiche di professione.le tendenzediin arrivo, da chiedere in salone.. Le novità danelguarda le foto ...

Colore capelli 2021, il castano dell'inverno è goloso come una torta al cioccolato

Il castano cioccolato è la tinta da provare per un inverno 2021 all’insegna di un colore di capelli caldo e fondente. L’ispirazione? Una Chocolate Cake ...

