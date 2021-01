Clubhouse | che cos’è e come funziona il social solo audio amato dai vip

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per molti è il social del prossimo futuro: niente testi, foto, video, shopping, storie. Niente like o condivisioni. Solo tante stanze e la propria voce. Già, la voce. Un mix fra mondo del podcasting, ovviamente dei social col meccanismo dei following e dei follower e una specie di diretta permanente, Clubhouse – che dovrebbe vantare già circa due milioni di utenti ed è in rapidissima crescita – è nato dalla mente di Paul Davison e Rohan Seth (ex Google) e, per il momento, è disponibile in Italia solo per iOS e su invito. Ma accedere, come abbiamo fatto in pochi minuti, non è poi così difficile: basta mettersi in fila e se qualcuno dei propri contatti è già dentro può sbloccarvi l’accesso. Altrimenti occorre ricevere un invito da un utente che scelga proattivamente di portare qualcuno dentro la nuova piattaforma.