Clima, il maxi sondaggio dell'Onu: per il 64% è un emergenza globale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 è un anno cruciale per gli impegni per l'azione Climatica dei Paesi, con un ciclo di negoziati che si terrà a novembre alla 26esima Conferenza delle parti dell'United Nations framework convention on Climate change a Glasgow e oggi l'United Nations devlopment programme (Undp) e l'università di Oxford hanno pubblicato i risultati di "Peoples 'Climate Vote", il più grande sondaggio mai realizzato (1,2 milioni di persone) dell'opinione pubblica mondiale sui cambiamenti Climatici e che copre 50 Paesi con oltre la metà della popolazione mondiale. Sono stati sondati anche più di mezzo milione di persone di età inferiore ai 18 anni, una fascia di età essenziale per la lotta al cambiamento Climatico ma che in genere non può ancora votare alle elezioni politiche o locali.

