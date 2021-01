Cinque stelle e dem blindano Conte e puntano al reincarico. Di Maio: “L’unico nome è il suo”. Zingaretti: “Dare vita ad un governo europeista che raccolga il suo appello” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando al fianco con lui, con la massima lealta’, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. E’ quanto ha detto, secondo l’Ansa, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando le parole dell’esponente Iv, Teresa Bellanova, secondo cui l’esponente M5S possa diventare premier. Nella stessa riunione Di Maio ha confermato l’intenzione del Movimento di salire al Colle in occasione delle Consultazioni facendo come “unico nome quello Di Giuseppe Conte”. “Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico a Conte per Dare vita ad un governo che raccolga ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Tirano in ballo il miocol chiaro intento di mettermi contro il presidente. Sanno benissimo che sto lavorando al fianco con lui, con la massima lealta’, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. E’ quanto ha detto, secondo l’Ansa, il ministro degli Esteri, Luigi Di, commentando le parole dell’esponente Iv, Teresa Bellanova, secondo cui l’esponente M5S possa diventare premier. Nella stessa riunione Diha confermato l’intenzione del Movimento di salire al Colle in occasione delle Consultazioni facendo come “unicoquello Di Giuseppe”. “Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico aperad unche...

