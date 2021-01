Cig e blocco licenziamenti, Gualtieri: prima proroga per tutti, poi solo per chi è in crisi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una prima tranche di Cig aggiuntiva e proroga del blocco dei licenziamenti riguarderà tutte le imprese, poi sarà limitata solo a quelle dei settori in difficoltà. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite ieri sera a Di Martedì su La7. Gualtieri in particolare ha individuato il turismo come uno dei comparti dell’economia che dovrebbero godere di misure più estese. Sul provvedimento è già a lavoro il Ministero, ha assicurato Gualtieri: “Proseguiamo il lavoro sul dl Ristori che comprenderà anche la misura sui licenziamenti”. Inevitabile anche un commento sulla crisi di governo in atto. In particolare sull’ipotesi che vede la formazione di un esecutivo di “salvezza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Unatranche di Cig aggiuntiva edeldeiriguarderà tutte le imprese, poi sarà limitataa quelle dei settori in difficoltà. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto, ospite ieri sera a Di Martedì su La7.in particolare ha individuato il turismo come uno dei comparti dell’economia che dovrebbero godere di misure più estese. Sul provvedimento è già a lavoro il Ministero, ha assicurato: “Proseguiamo il lavoro sul dl Ristori che comprenderà anche la misura sui”. Inevitabile anche un commento sulladi governo in atto. In particolare sull’ipotesi che vede la formazione di un esecutivo di “salvezza ...

Il Ministro dell'Economia chiude alla possibilità di un governo con Salvini: non è possibile un esecutivo con forze anti-europeiste

