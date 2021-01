Ciclocross, Mondiali 2021: i convocati dell’Italia. Arzuffi e Lechner guidano la truppa rosa, Bertolini e Dorigoni le punte tra gli uomini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ stata annunciata ieri sera la lista dei convocati dell’Italia per i Mondiali di Ciclocross che si terranno questa domenica a Ostenda, in Belgio. Le selezioni più competitive sono quelle che il Bel Paese schiera in campo femminile. Tra le Elite, infatti, l’Italia potrà contare sulla campionessa nazionale Alice Maria Arzuffi, la quale partirà dalla prima fila, su Eva Lechner, ultima rappresentante dello Stivale a conquistare un podio in una gara per nazionali agli Europei 2019 di Silvelle, su Chiara Teocchi, vicecampionessa nazionale in carica e due volte campionessa continentale tra le U23, su Silvia Persico, quarta ai Mondiali U23 di Bogense 2019, e sulla sempre solida Rebecca Gariboldi. Per quanto concerne le donne U23, invece, l’Italia schiera Sara Casasola e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ stata annunciata ieri sera la lista deiper idiche si terranno questa domenica a Ostenda, in Belgio. Le selezioni più competitive sono quelle che il Bel Paese schiera in campo femminile. Tra le Elite, infatti, l’Italia potrà contare sulla campionessa nazionale Alice Maria, la quale partirà dalla prima fila, su Eva, ultima rappresentante dello Stivale a conquistare un podio in una gara per nazionali agli Europei 2019 di Silvelle, su Chiara Teocchi, vicecampionessa nazionale in carica e due volte campionessa continentale tra le U23, su Silvia Persico, quarta aiU23 di Bogense 2019, e sulla sempre solida Rebecca Gariboldi. Per quanto concerne le donne U23, invece, l’Italia schiera Sara Casasola e ...

CINGOLANI SPECIALIZED: Rebecca Gariboldi Azzurra ai Mondiali CX 2021!

