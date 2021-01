Chiara Ferragni mostra la nascita: È un maschietto bellissimo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiara Ferragni sui social ha voluto dare mostrare il lieto annuncio, il video è veramente bello e toccante Chiara Ferragni (Instagram)Chiara Ferragni è, secondo Forbes, l’influencer di moda più importante al mondo. Questo grande riconoscimento le venne conferito nel 2017. Un risultato incredibile, ottenuto grazie alla creazione di un blog dal nome “The Blonde Salad”. In poco tempo riesce a far conoscere il suo nome in questo ambiente, tanto da vantare numerose collaborazioni con grandi brand della moda e della cura del proprio corpo molto tempo prima che il suo nome raggiungesse una fama di questo livello. La sua relazione con il rapper Fedez fece molto scalpore. I due in un primo momento sembravano essere due persone completamente opposte invece sono ... Leggi su kronic (Di mercoledì 27 gennaio 2021)sui social ha voluto darere il lieto annuncio, il video è veramente bello e toccante(Instagram)è, secondo Forbes, l’influencer di moda più importante al mondo. Questo grande riconoscimento le venne conferito nel 2017. Un risultato incredibile, ottenuto grazie alla creazione di un blog dal nome “The Blonde Salad”. In poco tempo riesce a far conoscere il suo nome in questo ambiente, tanto da vantare numerose collaborazioni con grandi brand della moda e della cura del proprio corpo molto tempo prima che il suo nome raggiungesse una fama di questo livello. La sua relazione con il rapper Fedez fece molto scalpore. I due in un primo momento sembravano essere due persone completamente opposte invece sono ...

softestcler : @MatteoUghe @Stefanoonafets3 @AlexRozzoni @rollingfrnkiero @Giabbo10 e poo insomma, per crepaldi anche dire un inno… - _eljis : Ciao ieri ero a 10 follower, ora 53. È poco ma mi sento come se fossi agli esordi nelle vesti di Chiara Ferragni ciao - BastaGab : @antoniettampa @GiuseppeConteIT Allora farei Chiara Ferragni prossimo PdC. Sicuramente piu simpatica, competente e… - Christi38070255 : @Iperborea_ nuovi imprenditori digitali che chiara ferragni scansati proprio ahahahahhahah #gregorelli - marcodelucact60 : RT @magicaGrmente22: DiMartedì, 'che facciamo, Chiara Ferragni premier?'. Pietro Senaldi contro Tabacci, contiano in imbarazzo https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Leone fa la pizza in casa, Fedez e Chiara Ferragni reagiscono così Il Tempo Ferragnez: Leone si “trasforma” e picchia tutti

Fedez e Chiara Ferragni condividono con i loro fan i teneri pomeriggi trascorsi con Leone. Di recente il piccolo dopo aver ricevuto dei guanti di Hulk ha ...

Valentina Ferragni, ecco il suo nuovo ufficio a Milano: da influencer a imprenditrice

La sorella di Chiara fa centro con suo nuovo brand di gioielli e pensa in grande Mostra il luogo dove progetterà le sue creazioni e curerà gli affari Valentina Ferragni da influencer diventa imprendit ...

Fedez e Chiara Ferragni condividono con i loro fan i teneri pomeriggi trascorsi con Leone. Di recente il piccolo dopo aver ricevuto dei guanti di Hulk ha ...La sorella di Chiara fa centro con suo nuovo brand di gioielli e pensa in grande Mostra il luogo dove progetterà le sue creazioni e curerà gli affari Valentina Ferragni da influencer diventa imprendit ...