Chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio? Da Cartabia a Gentiloni passando per Conte e Di Maio: il toto-nomi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio? Chi sostituirà Conte se si procedesse con la formazione di un nuovo esecutivo? Le dimissioni di Conte e l’apertura formale della crisi di governo lascia l’Italia nell’incertezza e la domanda che tutti si pongono sostanzialmente è una: chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio? Come abbiamo visto nei giorni scorsi, questa crisi di governo non è al buio ma quasi. Sostanzialmente potrebbe succedere di tutto, dalla riconferma di Conte alle elezioni anticipate. Tra i due estremi ci sono infiniti scenari che rientrano nel gioco della politica. Crisi di governo, chi sarà il nuovo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, chiildel? Chi sostituiràse si procedesse con la formazione di unesecutivo? Le dimissioni die l’apertura formale della crisi di governo lascia l’Italia nell’incertezza e la domanda che tutti si pongono sostanzialmente è una: chiildel? Come abbiamo visto nei giorni scorsi, questa crisi di governo non è al buio ma quasi. Sostanzialmente potrebbe succedere di tutto, dalla riconferma dialle elezioni anticipate. Tra i due estremi ci sono infiniti scenari che rientrano nel gioco della politica. Crisi di governo, chiil...

FBiasin : 'Il Cio sanzionerà l’Italia. Gli azzurri non potranno prendere parte con la loro bandiera alle #Olimpiadi' (Repubbl… - Agenzia_Ansa : 'L'unica cosa che davvero rileva, al di là di chi sarà chiamato a guidare l'Italia, è che la Repubblica possa rialz… - rtl1025 : ?? 'Ore delicate per il nostro Paese. Il Presidente #Conte ha preso atto di non avere i numeri e si è dimesso. Arriv… - blek57 : @PieroSansonetti @GiuseppeConteIT @ilriformista Finché ci sarà chi glielo consente, anzi lo inneggia neanche fosse… - artvtoms : non io che vedo Sara lamentarsi da entrambi i profili ma non capisco con chi ce l'ha -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Covid, Speranza: «La seconda ondata non è mai finita. Per alcuni mesi sarà ancora dura» Corriere della Sera