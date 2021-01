Che ne sarà del Pd (e Zingaretti) dopo la crisi? Risponde Franchi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Perché fermarsi solo alla crisi di governo, dice a Formiche.net Paolo Franchi, editorialista del Corriere della Sera e autore, tra gli altri, de Il tramonto dell’avvenire (Marsilio)? L’occasione dello scenario più inedito di sempre, dove un personaggio senza biografia politica è diventato premier con due maggioranze diverse e disomogenee, ragiona con Formiche.net, è utile anche per interrogarsi su come l’ultimo partito non post-ideologico rimasto in Italia, il Pd, stia gestendo l’oggi ma soprattutto il domani. “Zingaretti in bilico per il futuro? Le leadership sono a disposizione, si farà un bilancio dell’esperienza giallorossa che al momento è un esperimento non riuscito”, osserva. Il Pd rischia l’irrilevanza, stretto da un lato dal possibile partito di Conte che drenerebbe voti anche ai dem e, dall’altro, da una guida molto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Perché fermarsi solo alladi governo, dice a Formiche.net Paolo, editorialista del Corriere della Sera e autore, tra gli altri, de Il tramonto dell’avvenire (Marsilio)? L’occasione dello scenario più inedito di sempre, dove un personaggio senza biografia politica è diventato premier con due maggioranze diverse e disomogenee, ragiona con Formiche.net, è utile anche per interrogarsi su come l’ultimo partito non post-ideologico rimasto in Italia, il Pd, stia gestendo l’oggi ma soprattutto il domani. “in bilico per il futuro? Le leadership sono a disposizione, si farà un bilancio dell’esperienza giallorossa che al momento è un esperimento non riuscito”, osserva. Il Pd rischia l’irrilevanza, stretto da un lato dal possibile partito di Conte che drenerebbe voti anche ai dem e, dall’altro, da una guida molto ...

AlbertoBagnai : Vedo che questo tweet ha avuto il meritato successo. È stato senz’altro utile mettere per tempo le cose in chiaro:… - RaiRadio2 : ?? Vedrai, vedrai Vedrai che cambierà Forse non sarà domani Ma un bel giorno cambierà ?? Il #27gennaio del 1967 ci… - insopportabile : Se pensate che questa sarà una giornata pesante pensate a quella di Mattarella. Buongiorno, gente. - Solocarmen1 : @valy_s @Yi_Benevolence Bravissima. Ma sarà materia legale. Lo scandalo dell’hcv contratto con il sangue infetto ch… - IHQmasterpiece : Devo dire che cmq ho apprezzo che Abramo abbia detto che Giulia non si fa conquistare facilmente e che ci ha messo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che sarà Peoples' Climate Vote: il più ampio sondaggio di sempre sul cambiamento climatico che coinvolge l'opinione pubblica trova sostegno per un'azione di ampio respiro Fortune Italia