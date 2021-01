Chanel Haute Couture primavera-estate 2021: il matrimonio (e la felicità) secondo Virgine Viard (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Virginie Viard, Direttrice creativa di Chanel, sapeva di non poter ancora organizzare un grande show, di quelli a cui siamo sempre stati abituati da questa maison. Il momento richiede creatività e capacità di reazione. Così Viard ha pensato al momento più romantico di ogni stagione primavera-estate, quello dei matrimoni, altra grande sottrazione di questa pandemia. Ma in fondo la Haute Couture deve far sognare più di ogni altra collezione. E Chanel ha fatto centro. Come un matrimonio La collezione Chanel Haute Couture primavera-estate 2021 è un trionfo floreale, una festa in famiglia, la celebrazione di un matrimonio. ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Virginie, Direttrice creativa di, sapeva di non poter ancora organizzare un grande show, di quelli a cui siamo sempre stati abituati da questa maison. Il momento richiede creatività e capacità di reazione. Cosìha pensato al momento più romantico di ogni stagione, quello dei matrimoni, altra grande sottrazione di questa pandemia. Ma in fondo ladeve far sognare più di ogni altra collezione. Eha fatto centro. Come unLa collezioneè un trionfo floreale, una festa in famiglia, la celebrazione di un. ...

infoitcultura : Chanel Haute Couture primavera estate 2021: tutto sulla collezione - infoitcultura : CHANEL sfilata moda donna Haute Couture sfilate primavera estate 2021 - Sa_andthecity : Comunque oggi così: Chanel Haute couture, Spring. - Consu3lotta : RT @vogue_italia: La magia di Chanel Haute Couture è tornata in passerella ?? Clic per vedere tutti i look della sfilata di oggi ?? https://t… - Mayankrazdinesh : RT @vogue_italia: La magia di Chanel Haute Couture è tornata in passerella ?? Clic per vedere tutti i look della sfilata di oggi ?? https://t… -