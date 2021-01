CentoVetrine | Jgor Barbazza e Linda Collini aspettano il primo figlio dopo 11 anni

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Galeotta fu la soap opera, che ben 11fa li ha fatti incontrare:si sono conosciuti durante le riprese di, ed è scattata la scintilla. Il tempo è passato, ma il loro amore è ancora solido come non mai. E tra poche settimane accoglieranno il loro. Chi ha seguito la telenovela, che ha sfornato molti grandi attori quali Alex Belli e Anna Safroncik, li ricorderà sicuramente.ha indossato a lungo i pdi Damiano Bauer, il quale ha intessuto una travolgente relazione con Cecilia Castelli, interpretata proprio dalla bellissima. I baci appassionati che i due attori si sono scambiati sul set hanno fatto nascere qualcosa di più, e da quel ...

