Celebrity Hunted 2: nel cast spunta anche il nome di Diletta Leotta, ecco chi ci sarà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai sembra ufficiale: Celebrity Hunted 2 si farà. Dopo il successo della prima stagione, nella quale hanno partecipato Fedez, Francesco Totti e molti altri ancora, la serie tv targata Amazon Prime Video è stata rinnovata per altri nuovi episodi. La serie televisiva documenta la fuga di alcuni vip, che escogitano piani geniali per non farsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai sembra ufficiale:2 si farà. Dopo il successo della prima stagione, nella quale hanno partecipato Fedez, Francesco Totti e molti altri ancora, la serie tv targata Amazon Prime Video è stata rinnovata per altri nuovi episodi. La serie televisiva documenta la fuga di alcuni vip, che escogitano piani geniali per non farsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

team_world : Iniziate le riprese di Celebrity Hunted 2: avvistati i possibili concorrenti sul set ??... scoprili qui ?? - EmanueleDiRocco : @GPasqui Dai seriamente rifanno Celebrity Hunted? Fantastico!!! - _MrsKnow_it_all : RT @Kindisguise: pensando intensamente ma se Lauro e Edo sono a Celebrity Hunted probabilmente gireranno l’Italia E QUINDI FORSE ABBIAMO L… - Kindisguise : pensando intensamente ma se Lauro e Edo sono a Celebrity Hunted probabilmente gireranno l’Italia E QUINDI FORSE AB… - BiLTHSxnalu : RT @mariellamarine: Svelato l’arcano mistero di Lauro e Edo scomparsi in questo periodo per Celebrity Hunted. Grazie a @redellamisere per l… -