Ceferin: «Lavoriamo per far giocare Euro 2020 nelle 12 città previste» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Uefa ha incontrato oggi le 12 città sedi di UEFA Euro 2020, in un meeting di routine per questioni operative. L’Uefa, nel corso della riunione, ha ribadito il suo impegno a disputare il torneo in 12 città secondo programma. Considerando i rapidi cambiamenti della pandemia, si riconosce la necessità di avere flessibilità: quindi la scadenza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Uefa ha incontrato oggi le 12sedi di UEFA, in un meeting di routine per questioni operative. L’Uefa, nel corso della riunione, ha ribadito il suo impegno a disputare il torneo in 12secondo programma. Considerando i rapidi cambiamenti della pandemia, si riconosce la necessità di avere flessibilità: quindi la scadenza L'articolo

ContinoAndrea21 : RT @CalcioFinanza: Ceferin: «Lavoriamo per far giocare Euro 2020 nelle 12 città previste» - CalcioFinanza : Ceferin: «Lavoriamo per far giocare Euro 2020 nelle 12 città previste» -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Lavoriamo UEFA, Ceferin ottimista: “Euro 2020? Si farà, lavoriamo sulla presenza dei tifosi” Mediagol.it Europei 2021: rivoluzione sede unica, ma si discute ancora

(Roma, 26 gennaio 2021) – Il mondo del calcio prova ad andare oltre le difficoltà imposte dal contagio da Coronavirus e procede spedito verso i prossimi Europei 2021. A partire dalla scorsa estate, t ...

Fifa e Uefa, duro monito ai top club: «O state con noi o con la Superlega»

Chi vuole la Superlega, si mette fuori dal calcio. È durissimo il pronunciamento che arriva da Zurigo attraverso un documento congiunto di Fifa, Uefa e tutte le altre ...

(Roma, 26 gennaio 2021) – Il mondo del calcio prova ad andare oltre le difficoltà imposte dal contagio da Coronavirus e procede spedito verso i prossimi Europei 2021. A partire dalla scorsa estate, t ...Chi vuole la Superlega, si mette fuori dal calcio. È durissimo il pronunciamento che arriva da Zurigo attraverso un documento congiunto di Fifa, Uefa e tutte le altre ...