Cattura Cirillo | la figlia di Noviello | “Resto a Caserta nonostante camorra e precarietà”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Tante volte con mio marito e i nostri figli abbiamo pensato di lasciare questo territorio, ma siamo sempre rimasti; perché è vero che ci ha tolto molto, ma ci ha anche dato la possibilità di costruire un percorso di vita civile e responsabile, di cui vado fiera. E di cui andrebbe fiero anche mio padre”. Il giorno dopo laad Acerra (Napoli) del latitante del clan dei Casalesi Francesco, Mimmadell’imprenditore Domenicoper il cui omicidioera stato condannato a 30 anni dalla Cassazione (da qui il motivo della fuga), si sente più libera, ma non più leggera come qualcuno che si sia tolto un peso enorme dalla coscienza. “Leggera non sarò mai perché papà non tornerà – dice Mimma – ma ...