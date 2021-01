Caso Jolanda, Bonaccini indagato: 'La mia bandiera è l'onestà' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lei non ha avuto il coraggio di dirmelo, non so neanche se è vero, si rincorrono le voci, le leggo ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo ... Leggi su lapressa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lei non ha avuto il coraggio di dirmelo, non so neanche se è vero, si rincorrono le voci, le leggo ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo ...

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZO… - pietro30199674 : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE… - popoloZeta : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE… - Emrys77 : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE… - Remo2222222 : RT @LegaSalvini: ?? ULTIM'ORA, BONACCINI (PD) INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE… -