Cashback, cinque transazioni per venti euro di benzina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inizia la corsa per il Cashback di stato. Per ottenere i rimborsi serviranno almeno cinquanta transazioni, e c'è chi ha già trovato il modo per velocizzare il tutto Da poco è iniziato il tanto atteso Cashback di stato. Grazie a questo rimborso spese, i contribuenti riusciranno ad avere un ritorno del 10% su tutte le loro spese effettuate negli store fisici. Ma cosa serve per accedere al rimborso? Sicuramente il primo passo fondamentale è quello di richiedere lo SPID, ovvero l'identità digitale che ci permetterà di attivare l'app IO messa a disposizione. Secondo step sarà quello di associare le carte per registrare le transazioni. Una volta fatto tutto ciò non servirà altro che iniziare a spendere e raggiungere almeno 50 transazioni. E proprio qui entra in scena un furbetto di Cremona che ha ...

