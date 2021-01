Cashback 2021: come funziona il rimborso massimo e la classifica dell’App IO per il premio extra da 1500 euro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’operazione Cashback 2021 entra nel vivo. Negli ultimi aggiorni l’App IO ha introdotto un’importante novità, riguardante il premio extra da 1500 euro. Si tratta della classifica di coloro che hanno effettuato il maggior numero di transazioni. Un meccanismo che dopo la fase sperimentale dello scorso dicembre 2020 entra così nel vivo. Oltre al rimborso del 10% destinato a tutti i partecipanti, per i primi 100mila iscritti che realizzeranno il maggior numero di transazioni c’è la possibilità di ricevere un ulteriore maxi pagamento finale. Il super Cashback è quindi aggiuntivo al rimborso ordinario, che garantisce un decimo della spesa effettuata. In questo caso specifico però, a contare non è l’importo delle ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’operazioneentra nel vivo. Negli ultimi aggiorni l’App IO ha introdotto un’importante novità, riguardante ilda. Si tratta delladi coloro che hanno effettuato il maggior numero di transazioni. Un meccanismo che dopo la fase sperimentale dello scorso dicembre 2020 entra così nel vivo. Oltre aldel 10% destinato a tutti i partecipanti, per i primi 100mila iscritti che realizzeranno il maggior numero di transazioni c’è la possibilità di ricevere un ulteriore maxi pagamento finale. Il superè quindi aggiuntivo alordinario, che garantisce un decimo della spesa effettuata. In questo caso specifico però, a contare non è l’importo delle ...

