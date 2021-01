Case Bridgerton | quanto costano le residenze della serie tv?

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)costa vivere come un? Eccole: leda sogno nella campagna inglese. Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Case Bridgerton

TVSerial.it

Per ricreare la residenza della numerosa famiglia Bridgerton a Londra sono state usate due diverse location. L’esterno della casa è preso in prestito dalla Ranger’s House, un museo d’arte a Greenwich ...Bridgerton 2, Phoebe Dynevor sogna la seconda stagione: la serie Netflix ha debuttato a dicembre ed è stata subito un successo Un ‘Gossip girl’ in costume condito da drammi, amore, scandali e segreti ...