Cartelle esattoriali e ristori. La crisi di Renzi la paga il Paese. La paralisi politica mette a rischio i provvedimenti. Ma Palazzo Chigi è al lavoro per portarli a casa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’è chi giura che la crisi di governo voluta da Matteo Renzi sarebbe una manna piovuta dal cielo. Eppure solo guardando ai provvedimenti sospesi nel limbo, per non parlare delle ripercussioni sull’economia che già scontiamo da giorni, si capisce che le cose non stanno affatto così e che, com’è facilmente intuibile, a rischiare di dover pagare un conto sono gli italiani. Nonostante le rassicurazioni che provengono da Palazzo Chigi sul fatto che l’attività ordinaria svolta dal governo procederà come da programma, non si può negare che con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si complica la strada dei provvedimenti economici che erano attesi a giorni dopo il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Non si tratta di questioni di poco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’è chi giura che ladi governo voluta da Matteosarebbe una manna piovuta dal cielo. Eppure solo guardando aisospesi nel limbo, per non parlare delle ripercussioni sull’economia che già scontiamo da giorni, si capisce che le cose non stanno affatto così e che, com’è facilmente intuibile, a rischiare di doverre un conto sono gli italiani. Nonostante le rassicurazioni che provengono dasul fatto che l’attività ordinaria svolta dal governo procederà come da programma, non si può negare che con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si complica la strada deieconomici che erano attesi a giorni dopo il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Non si tratta di questioni di poco ...

matteosalvinimi : #Salvini: Domani, 11.30, saremo davanti a sede dell'Agenzia delle Entrate, a Roma: il governo da mesi doveva fare D… - matteosalvinimi : Portino in Aula i provvedimenti urgenti per famiglie e imprese, su ristori, blocco delle cartelle esattoriali e vac… - matteosalvinimi : La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai risto… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: Il Capitano alla sede dell’Agenzia delle Entrate a Roma per chiedere di bloccare l’invio delle cartelle esattoriali. UNA… - Hanan1868 : @BlackOutTotale Ma oggi alle 11,30 era davanti agenzia entrate per cartelle esattoriali? -