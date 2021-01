Can Yaman sarà Sandokan: cosa ne pensa Kabir Bedi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can Yaman interpreterà Sandokan e intervistato, Kabir Bedi ha commentato questa scelta È ormai ‘Can Yaman mania‘: l’attore turco dopo aver conquistato i telespettatori, o meglio telespettatrici italiane, è pronto a vestire i panni di Sandokan nel remake ispirato agli avventurosi romanzi di Emilio Salgari e prodotto da Lux Vide, che vedremo nei prossimi mesi. Can Yaman ha ottenuto anche l’approvazione del suo predecessore, Kabir Bedi. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Kabir ha confessato di essere soddisfatto della scelta: “Ho sempre pensato che Sandokan dovesse essere rifatto con i moderni effetti speciali. Sono sicuro che Can Yaman sarà un ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Caninterpreteràe intervistato,ha commentato questa scelta È ormai ‘Canmania‘: l’attore turco dopo aver conquistato i telespettatori, o meglio telespettatrici italiane, è pronto a vestire i panni dinel remake ispirato agli avventurosi romanzi di Emilio Salgari e prodotto da Lux Vide, che vedremo nei prossimi mesi. Canha ottenuto anche l’approvazione del suo predecessore,. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni,ha confessato di essere soddisfatto della scelta: “Ho sempreto chedovesse essere rifatto con i moderni effetti speciali. Sono sicuro che Canun ...

WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - trash_italiano : Questo tweet è per te che hai assistito a storie di corna, di amori perduti, di figli abbandonati e di anziani arzi… - WittyTV : Due donne molto importanti nella vita di Can Yaman ?? #CePostaPerTe - sfanculin : RT @GiusCandela: Uno strillo è dedicato alle foto posatissime del flirt che puzza di bruciato, quello tra Can Yaman e Diletta Leotta, che p… - barinewstv : Can Yaman e Diletta Leotta paparazzati di nuovo a cena insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman nel ruolo di Sandokan, il commento di Kabir Bedi Mediaset Play Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere? Lo scoop e le nuove immagini insieme

Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere? Lo scoop di Chi Magazine e le nuove immagini insieme a Roma, ecco le ultime news di gossip.

Ascolti tv 26 gennaio, male DayDreamer con Can Yaman in prima serata: vince Inter-Milan

Il verdetto degli ascolti di martedì 26 gennaio 2021 non è stato positivo per Can Yaman. La Serie TV DayDreamer, di cui è protagonista, è stata anticipata dal giovedì al martedì dopo gli ...

Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere? Lo scoop di Chi Magazine e le nuove immagini insieme a Roma, ecco le ultime news di gossip.Il verdetto degli ascolti di martedì 26 gennaio 2021 non è stato positivo per Can Yaman. La Serie TV DayDreamer, di cui è protagonista, è stata anticipata dal giovedì al martedì dopo gli ...