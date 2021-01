Camorra | fuggito dopo una condanna a 30 anni | preso affiliato al clan dei Casalesi – IL NOME

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’uomo, ritenutoaldei, era sall’arresto subitoil pronunciamento della Corte di Cassazione, lo scorso 20 novembre. Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e i carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione di Acerra, in provincia di Napoli e arrestato il ricercato Francesco Cirillo, ritenutoal

Ultime Notizie dalla rete : Camorra fuggito

L'uomo, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi, era sfuggito all'arresto subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, il 20 novembre ...Acerra, il ‘killer dello champagne’ stava per fuggire in Spagna. Trovata una carta d’identità nel suo rifugio. ha cercato di fuggire dai tetti. “La mia vita e’ finita, 30 anni di carcere, non ce la fa ...