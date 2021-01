Calciomercato Juventus, Tuchel al Chelsea: obiettivo in comune con Paratici (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di pochi giorni fa l’ufficialità dell’esonero di Frank Lampard dalla panchina del Chelsea, di ieri quella della sua sostituzione con Thomas Tuchel, a sua volta sollevato dall’incarico come tecnico del Paris Saint-Germain nel dicembre scorso. La Juventus, stando alle ultime notizie, potrebbe trovare in Tuchel un ostacolo in sede di Calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Chelsea e Juventus, avrebbero infatti un obiettivo di mercato in comune, per richiesta precisa del neo tecnico Thomas Tuchel. Tra i tre calciatori chiesti dall’allenatore tedesco, ci sarebbe anche un calciatore in passato molto vicino al trasferimento ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di pochi giorni fa l’ufficialità dell’esonero di Frank Lampard dalla panchina del, di ieri quella della sua sostituzione con Thomas, a sua volta sollevato dall’incarico come tecnico del Paris Saint-Germain nel dicembre scorso. La, stando alle ultime notizie, potrebbe trovare inun ostacolo in sede di. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente, avrebbero infatti undi mercato in, per richiesta precisa del neo tecnico Thomas. Tra i tre calciatori chiesti dall’allenatore tedesco, ci sarebbe anche un calciatore in passato molto vicino al trasferimento ...

