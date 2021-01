Calciomercato Juventus, Raiola può portarlo a scadenza: Paratici lo segue da tempo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mino Raiola, di come accordo con il suo assistito, potrebbe portare il suo contratto a scadenza, in modo da potergli trovare una sistemazione con più calma in estate, vagliando tutte le proposte. Il futuro da decidere è quello dell’olandese Brian Brobbey dell’Ajax, centravanti classe 2002, sul quale Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi già da tempo per la Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Dzeko in bianconero: le ultime sull'affare I bianconeri, in ottimi rapporti con Mino Raiola, starebbe seguendo il giovane Brobbey anche per la sua favorevole situazione contrattuale. Secondo transfermarkt, adesso, ci sarebbero buone possibilità che il calciatore vada a scadenza con l’Ajax, avendo già rifiutato la ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mino, di come accordo con il suo assistito, potrebbe portare il suo contratto a, in modo da potergli trovare una sistemazione con più calma in estate, vagliando tutte le proposte. Il futuro da decidere è quello dell’olandese Brian Brobbey dell’Ajax, centravanti classe 2002, sul quale Fabioavrebbe messo gli occhi già daper la. LEGGI ANCHE:, Dzeko in bianconero: le ultime sull'affare I bianconeri, in ottimi rapporti con Mino, starebbendo il giovane Brobbey anche per la sua favorevole situazione contrattuale. Secondo transfermarkt, adesso, ci sarebbero buone possibilità che il calciatore vada acon l’Ajax, avendo già rifiutato la ...

DiMarzio : Il #Torino parlerà con la #Juventus e con l'#Udinese per provare a stringere per #Mandragora - DiMarzio : Il #Torino vuole Mandragora: oggi incontro tra club e agenti del giocatore - RaiSport : ? Ore decisive per #Scamacca alla #Juve Gli ultimi aggiornamenti sul #calciomercato?? - infoitsport : Calciomercato Juventus, Dzeko in bianconero: le ultime sull’affare - infoitsport : Calciomercato Juventus, bomba last minute in attacco | “Arriva subito” -