Calciomercato Juventus, affare quarta punta: Paratici pronto alla stretta finale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giorni decisivi in casa Juventus in chiave Calciomercato. E' ormai noto che i bianconeri, da tempo, siano alla ricerca di una quarta punta che dia modo ad Alvaro Morata di rifiatare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" Il nome in pole position in queste ore sarebbe quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo in prestito al Genoa fino a giugno. Dopo settimane di tira e molla tra la Juventus ed il club emiliano, pare che vi siano buone possibilità che l'affare possa andare in porto . LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Lautaro-Inter: rinnovo con clausola anti-Juve Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal ...

