Calciomercato Cagliari: Asamoah è in Sardegna, tentativo per Pulgar (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Cagliari Calcio ed Eusebio Di Francesco resteranno assieme ancora a lungo. Nonostante il momento nero della squadra rossoblù, in piena zona retrocessione, il rinnovo del tecnico ex Sassuolo e Roma è la chiara dimostrazione che la squadra e la società intera stanno con lui. Avanti con Di Fra dunque, col Calciomercato che rappresenta la via per cambiare rotta e risollevare le sorti di una squadra di elevato livello qualitativo, ma che ha bisogno di altri tasselli per completare la rosa e renderla definitivamente competitiva. Dopo aver chiuso per Kwadwo Asamoah, Tommaso Giulini sta pressando la Fiorentina per Erick Pulgar. Cagliari, Asamoah è pronto: ora un regista Il primo “regalo” per il rinnovo del contratto al tecnico da parte del presidente Tommaso Giulini si chiama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) IlCalcio ed Eusebio Di Francesco resteranno assieme ancora a lungo. Nonostante il momento nero della squadra rossoblù, in piena zona retrocessione, il rinnovo del tecnico ex Sassuolo e Roma è la chiara dimostrazione che la squadra e la società intera stanno con lui. Avanti con Di Fra dunque, colche rappresenta la via per cambiare rotta e risollevare le sorti di una squadra di elevato livello qualitativo, ma che ha bisogno di altri tasselli per completare la rosa e renderla definitivamente competitiva. Dopo aver chiuso per Kwadwo, Tommaso Giulini sta pressando la Fiorentina per Erickè pronto: ora un regista Il primo “regalo” per il rinnovo del contratto al tecnico da parte del presidente Tommaso Giulini si chiama ...

Davide1926___ : RT @lentuzzo: Visite mediche per #Asamoah col #Cagliari: l'ex #Juventus e #Inter, essendo svincolato, potrà firmare (fino a giugno) anche d… - calciomercatoit : ? - sportal_it : Cagliari, Di Francesco taglia due giocatori - calciomercatoit : RT @lentuzzo: Visite mediche per #Asamoah col #Cagliari: l'ex #Juventus e #Inter, essendo svincolato, potrà firmare (fino a giugno) anche d… - lentuzzo : Visite mediche per #Asamoah col #Cagliari: l'ex #Juventus e #Inter, essendo svincolato, potrà firmare (fino a giugn… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato, Simeone-Cerri-Pavoletti chi partirà? Cagliari News 24 NS – Pecci/2: “La ricetta? Restare sé stessi, senza strafare”

L’ex centrocampista di Torino, Fiorentina e Nazionale, Eraldo Pecci, ha parlato del Cagliari (e non solo) in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna: seconda e ultima parte PASSATO. “Barella è mi ...

Calciomercato Cagliari: Asamoah è in Sardegna, tentativo per Pulgar

Il Cagliari rinnova la fiducia al tecnico Di Francesco e si prepara a chiudere il calciomercato per rinforzare la rosa: Pulgar ...

L’ex centrocampista di Torino, Fiorentina e Nazionale, Eraldo Pecci, ha parlato del Cagliari (e non solo) in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna: seconda e ultima parte PASSATO. “Barella è mi ...Il Cagliari rinnova la fiducia al tecnico Di Francesco e si prepara a chiudere il calciomercato per rinforzare la rosa: Pulgar ...