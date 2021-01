Calabria, ‘ndrangheta: sequestrati beni per 124 milioni di euro al clan Piromalli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ha confiscato beni dal valore di 124 milioni di euro alla ‘ndrina Piromalli, clan che controlla prevalentemente la zona di Gioia Tauro. La confisca riguarda quattro società di capitali, un’impresa individuale, quote di sei diverse società di capitali, sessantasette fabbricati, novantuno terreni, sette veicoli e venti tra rapporti bancari e assicurativi. Il provvedimento è stato eseguito dalle fiamme gialle di Reggio Calabria e dal Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata), un reparto speciale della Gdf. Secondo quanto emerso dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, tutti i beni confiscati appartenevano a quattro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio, ha confiscatodal valore di 124dialla ‘ndrinache controlla prevalentemente la zona di Gioia Tauro. La confisca riguarda quattro società di capitali, un’impresa individuale, quote di sei diverse società di capitali, sessantasette fabbricati, novantuno terreni, sette veicoli e venti tra rapporti bancari e assicurativi. Il provvedimento è stato eseguito dalle fiamme gialle di Reggioe dal Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata), un reparto speciale della Gdf. Secondo quanto emerso dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, tutti iconfiscati appartenevano a quattro ...

