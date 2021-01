CAGLIARI-MILAN: il ritorno al gol di Ibrahimovic su rigore / News (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In CAGLIARI-MILAN è tornato dal primo minuto Ibrahimovic. Nella video News rivediamo la rete su rigore che ha dato il vantaggio nel match in terra sarda. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inè tornato dal primo minuto. Nella videorivediamo la rete suche ha dato il vantaggio nel match in terra sarda. Pianeta

AntoVitiello : Lavoro atletico per #Kjaer, il fastidio alla schiena c'è ma il danese stringerà i denti. Difficilmente #Bennacer ci… - PianetaMilan : #VIDEO #CAGLIARIMILAN: il ritorno al gol di #Ibrahimovic su rigore / #News - rus_sansiro : ?? ???? (1/2) Per ora, le seguenti società di Serie A hanno pubblicato sulle loro bacheche Twitter un riferimento al… - LUZrossonero : RT @battitomilan7: Meite non giocava da mesi ed è stato catapultato al Milan Meite a Cagliari ottimo Meite trequartista male perché è un cc… - beppemarotta2 : @deleo_nicola @Hemilie9 @ZZiliani Per lo stesso motivo per cui non viene fischiato il fallo su Rabiot che poi porta… -

Ultime Notizie dalla rete : CAGLIARI MILAN CAGLIARI-MILAN: il ritorno al gol di Ibrahimovic su rigore / News Pianeta Milan CAGLIARI-MILAN: il ritorno al gol di Ibrahimovic su rigore / News

In Cagliari-Milan è tornato dal primo minuto Ibrahimovic. Nella video news rivediamo la rete su rigore che ha dato il vantaggio nel match in terra sarda.

Primavera 1, la classifica: il Toro abbandona la zona retrocessione

Classifica / I granata abbandonano il penultimo posto e si portano fuori da zona retrocessione e zona playout Prima vittoria stagionale per la Primavera del Toro, che conquista tre punti preziosissimi ...

In Cagliari-Milan è tornato dal primo minuto Ibrahimovic. Nella video news rivediamo la rete su rigore che ha dato il vantaggio nel match in terra sarda.Classifica / I granata abbandonano il penultimo posto e si portano fuori da zona retrocessione e zona playout Prima vittoria stagionale per la Primavera del Toro, che conquista tre punti preziosissimi ...