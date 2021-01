Buffon deferito al Tribunale Federale Nazionale per bestemmia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Buffon deferito bestemmia al Tribunale Federale Nazionale per un episodio riferito al 19 dicembre scorso durante il match contro il Parma al Tardini. Lo ha diffuso la FIGC in una nota esplicativa, con riferimenti alla data e al calciatore vittima delle offese del portiere bianconero. Buffon deferito bestemmia al Tribunale, la nota della FIGC Nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il San Marino è nella storia, il riepilogo del martedì di Nations League La Nazionale femminile di calcio in ritiro a Coverciano Doppio Morata per la Juventus nell’esordio in Champions Parma, doppio ballottaggio a centrocampo per ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)alper un episodio riferito al 19 dicembre scorso durante il match contro il Parma al Tardini. Lo ha diffuso la FIGC in una nota esplicativa, con riferimenti alla data e al calciatore vittima delle offese del portiere bianconero.al, la nota della FIGC Nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il San Marino è nella storia, il riepilogo del martedì di Nations League Lafemminile di calcio in ritiro a Coverciano Doppio Morata per la Juventus nell’esordio in Champions Parma, doppio ballottaggio a centrocampo per ...

