Brigitte Bardot fuori controllo | Il Covid è una cosa buona

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roberta Damiata Esternazioni che lasciano senza parole, quelle della grande attrice franceseche durante un'intervista ha dichiarato senza mezzi termini,che la pandemia è unaper l'umanità Sono anni che è uscita dal mondo dello spettacolo ritirandosi in compagnia dei suoi amati animali, ma è bastata un’intervista per riportareagli onori della cronaca. Questa volta non per una battaglia ambientalista o piuttosto una contro l’uso delle pellicce di cui si è fatta sempre paladina, ma sulla pandemia di. Come riportato dal settimanale Oggi che l’ha intervistata in occasione della riedizione della sua biografia, il discorso è finito sulla pandemia, che ormai da un anno ha cambiato il volto del mondo. Alla ...