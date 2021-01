Brigitte Bardot e il Covid-19, frasi discutibili dell’attrice: “E’ un bene, siamo troppi su questa Terra” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Brigitte Bardot ritiene che il Covid-19 non sia poi così male. L’intervista della celebre attrice francese sul settimanale OGGI sta facendo molto discutere. La Bardot, in occasione della riedizione della sua autobiografia (risalente al 1973, ndr), si è soffermata anche sulla pandemia di coronavirus che continua ad imperversare in tutto il mondo, causando decessi e immani disagi. Brigitte Bardot ha spiegato di non proteggersi in alcun modo da un eventuale contagio, dato che non ha contatti sociali e non corre alcun rischio. “Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”, sottolinea ironicamente l’attrice, che lo scorso 28 settembre ha compiuto 86 anni. Ma il passaggio più discusso è quello che riguarda il ruolo della pandemia come ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ritiene che il-19 non sia poi così male. L’intervista della celebre attrice francese sul settimanale OGGI sta facendo molto discutere. La, in occasione della riedizione della sua autobiografia (risalente al 1973, ndr), si è soffermata anche sulla pandemia di coronavirus che continua ad imperversare in tutto il mondo, causando decessi e immani disagi.ha spiegato di non proteggersi in alcun modo da un eventuale contagio, dato che non ha contatti sociali e non corre alcun rischio. “Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”, sottolinea ironicamente l’attrice, che lo scorso 28 settembre ha compiuto 86 anni. Ma il passaggio più discusso è quello che riguarda il ruolo della pandemia come ...

