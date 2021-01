Bridgerton 2 si farà: la conferma da Lady Whistledown (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bridgerton 2, Lady Whistledown conferma la seconda stagione: tornerà anche il Duca di Hastings, ecco tutte le novità attese dai fan della serie Sembrava che questo giorno non sarebbe mai arrivato e invece…Netflix, o meglio Lady Whistledown, ha annunciato la seconda stagione di Bridgerton, che si concentrerà sul personaggio di Lord Anthony Bridgerton, fratello maggiore di Daphne, protagonista… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021)2,la seconda stagione: tornerà anche il Duca di Hastings, ecco tutte le novità attese dai fan della serie Sembrava che questo giorno non sarebbe mai arrivato e invece…Netflix, o meglio, ha annunciato la seconda stagione di, che si concentrerà sul personaggio di Lord Anthony, fratello maggiore di Daphne, protagonista… L'articolo Corriere Nazionale.

niimasolo : Sempre più tentata di vedere Bridgerton solo per la mia crush storica dai tempi di Broadchurch per Jonathan Bailey,… - CedrataDiggory : guess who invece di finire le 362487236 serie che ha iniziato farà il rewatch di bridgerton? spoiler: io - GamingToday4 : Bridgerton 2 si farà. Parola di Lady Whistledown - martinadimaria9 : RT @IlContiAndrea: #Bridgerton 2 si farà. Il cast tornerà sul set nella primavera del 2021 - CorriereUmbria : Bridgerton, la seconda stagione si farà #Bridgerton #Netflix -