Boxe | Assoluti 2020 | i risultati dei quarti di finale torneo maschile

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ terminata oggi la seconda giornata dei CampionatiM/Fdi. Durante l’evento, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato in collaborazione con la ASD NewAvellino e la ASD Pugilistica Cardamone – C.R. Campania, hanno avuto luogo i idella kermesse. Uomini che domani riposeranno per risalire sul ring venerdì 29 per le semifinali. Domani invece andranno in scena ididelfemminile con le atlete che torneranno a combattere il 30 per giocarsi l’accesso alle finalissime del 31/1. Il giorno delle finali, fissato per domenica 31 gennaio, vedrà svolgersi anche due match del Trofeo delle Cinture FPI: –pesi Superpiuma 6×3 – ORG. ASD New ...