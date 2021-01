Bonus INPS per figli studenti universitari da 2000 euro, occhio a chi può richiederlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggi 21 gennaio partono le richieste per il Bonus INPS per figli studenti universitari dell’importo massimo di 2000 euto come rimborso delle spese sostenute nell’anno accademico 2018-19. Va chiarito fin da subito che non proprio tutti possono partecipare al bando in questione ma, piuttosto, i beneficiari saranno (grosso modo) solo i dipendenti pubblici nella formula di una vera e propria borsa di studio (visto che entra in gioco anche il profitto degli universitari appunto). Meglio chiarire dunque ogni aspetto dell’aiuto. Chi può fare domanda Il bando è stato pubblicato lo scorso il 21 dicembre 2020 e prevede un Bonus del valore massimo di 2000 euro per gli iscritti a tutti i corsi di laurea e post laurea ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggi 21 gennaio partono le richieste per ilperdell’importo massimo dieuto come rimborso delle spese sostenute nell’anno accademico 2018-19. Va chiarito fin da subito che non proprio tutti possono partecipare al bando in questione ma, piuttosto, i beneficiari saranno (grosso modo) solo i dipendenti pubblici nella formula di una vera e propria borsa di studio (visto che entra in gioco anche il profitto degliappunto). Meglio chiarire dunque ogni aspetto dell’aiuto. Chi può fare domanda Il bando è stato pubblicato lo scorso il 21 dicembre 2020 e prevede undel valore massimo diper gli iscritti a tutti i corsi di laurea e post laurea ...

