Bonus famiglie 2021 | per quali è richiesta la dichiarazioni Isee e per quali no

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Legge di Bilancioprevede l’erogazione di alcuni, per alcuni deivienela dichiarazione, mentre per altri non è necessaria. Parlamento italiano (fonte immagine: Getty Images)Isono pensati per sostenere i nuclei famigliari in condizioni di grave difficoltà economica. La modalità attraverso cui richiedere questivaria però da caso a caso. Vediamo in quale modo. LEGGI ANCHE: Approvato il nuovoidrico: splendida notizia, ecco cos’è e come utilizzarlosono ei requisiti ...