Bonaccini nei guai: indagato per abuso d’ufficio durante la campagna elettorale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini è finito nel mirino della procura di Ferrara. Risulta indagato in un fascicolo per abuso d’ufficio sulla vicenda delle presunte pressioni che il sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato denunciò in un esposto. Il Resto del Carlino ha diffuso la notizia. All’esposto era allegato l’audio di una telefonata tra Bonaccini e il sindaco. Secondo il sindaco Pezzolato, tutto sarebbe iniziato dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni alle scorse regionali. Bonaccini naturalmente non l’avrebbe presa bene. E avrebbe fatto sì che Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con l’amministrazione di Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. Così come era avvenuto invece fino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefanoè finito nel mirino della procura di Ferrara. Risultain un fascicolo persulla vicenda delle presunte pressioni che il sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato denunciò in un esposto. Il Resto del Carlino ha diffuso la notizia. All’esposto era allegato l’audio di una telefonata trae il sindaco. Secondo il sindaco Pezzolato, tutto sarebbe iniziato dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni alle scorse regionali.naturalmente non l’avrebbe presa bene. E avrebbe fatto sì che Comuni limitrofi rifiutassero di condividere con l’amministrazione di Jolanda di Savoia alcuni dipendenti. Così come era avvenuto invece fino ...

Carmelapaone72 : RT @SecolodItalia1: Bonaccini nei guai: indagato per abuso d’ufficio durante la campagna elettorale - LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Bonaccini nei guai: indagato per abuso d’ufficio durante la campagna elettorale - SecolodItalia1 : Bonaccini nei guai: indagato per abuso d’ufficio durante la campagna elettorale - rinaldodinino : @Capezzone @sbonaccini beh, spero che si faccia chiarezza ma se BONACCINI avesse davvero posto in essere azioni int… - razorblack66 : RT @albertocarvani: Avviso di garanzia per bonaccini presidente della regione emilia romagna! Abuso d'ufficio! Avete sentito nei tg la not… -