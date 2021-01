Bonaccini indagato per abuso d’ufficio. Lega all’attacco: “Ora dal governatore dem bagno d’umiltà” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ferrara, 27 gen – Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini del Pd, è indagato per abuso d’ufficio dalla procura di Ferrara. A dare la notizia è il Resto del Carlino. L’indagine è partita dopo l’esposto di Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara). Pezzolato un anno fa aveva denunciato di essere stato minacciato dall’allora candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. La denuncia del sindaco di Jolanda di Savoia Nella denuncia del sindaco figura l’audio di una telefonata nella quale Bonaccini avrebbe minacciato di convincere i comuni vicini a Jolanda di Savoia di non condividere i dipendenti comunali. Questo perché aveva saputo che il vicesindaco di Pezzolato, Elisa Trombin, aveva deciso di appoggiare la candidata leghista alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ferrara, 27 gen – Ildell’Emilia-Romagna Stefanodel Pd, èperdalla procura di Ferrara. A dare la notizia è il Resto del Carlino. L’indagine è partita dopo l’esposto di Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara). Pezzolato un anno fa aveva denunciato di essere stato minacciato dall’allora candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. La denuncia del sindaco di Jolanda di Savoia Nella denuncia del sindaco figura l’audio di una telefonata nella qualeavrebbe minacciato di convincere i comuni vicini a Jolanda di Savoia di non condividere i dipendenti comunali. Questo perché aveva saputo che il vicesindaco di Pezzolato, Elisa Trombin, aveva deciso di appoggiare la candidata leghista alla ...

LaStampa : Esposto di un sindaco su presunte pressioni: indagato il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini - MediasetTgcom24 : Ferrara, esposto di un sindaco su presunte pressioni: Bonaccini indagato #StefanoBonaccini - Affaritaliani : Emilia Romagna: Bonaccini indagato per presunte pressioni a un sindaco - zazoomblog : Bonaccini indagato per abuso d’ufficio. Lega all’attacco: “Ora dal governatore dem bagno d’umiltà” - #Bonaccini… - danieleverone11 : RT @IlPrimatoN: Il governatore dem dell'Emilia-Romagna Bonaccini è indagato per abuso di ufficio: un anno fa avrebbe minacciato il sindaco… -