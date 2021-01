Bologna | medaglie agli internati militari | c’è anche il padre di Guccini

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) BOLOGNA – Fernando Forni, Marsilio Galli, Ferruccio Guccini, Guido Magnani, Leone Pancaldi, Giovanni Pesci, Achille Pettazzoni, Luigi Rubbi, Rino Zannarini, Giovanni Cavicchi, Claudio Carpani e Francesco Traldi. Sono i 12 militari italiani di Bologna e dintorni che furono deportati e internati nei campi di concentramento e oggi insigniti di altrettante medaglie d’onore in occasione della Giornata della Memoria.

Dire

In occasione della Giornata della Memoria, è stata ritirata da Teresa Guccini, figlia del noto cantautore Francesco, la medaglia destinata al nonno. Come molti altri militari italiani, Ferruccio fu in ...Nella mattinata odierna, nei saloni del Palazzo Principe Foresto sede di Rappresentanza della Prefettura a Modena, si è svolta la commemorazione del “Giorno della Memoria” dell’abbattimento dei cancel ...