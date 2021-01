Bologna: due arresti per spaccio nel famoso citofono dove si presentò Salvini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Pochi giorni prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, in piena campagna elettorale per supportare la candidata leghista Lucia Borgonzoni, Matteo Salvini si rese protagonista di un episodio molto discusso. La citofonata di Salvini Era il 21 gennaio 2020 e l'ex Ministro degli Interni, su segnalazione di alcuni vicini di casa, citofonò una famiglia residente a Bologna in un appartamento in via Deledda per chiedere se spacciassero droga. All'epoca si sospettava che lo spacciatore fosse un ragazzo minorenne (diventato da qualche mese 18enne) appartenente alla famiglia citofonata da Salvini. Quella sera la persona che aveva risposto al citofono smentì confusamente le accuse, dicendo testualmente: «Qui non c'è nessuno», scatenando le battutine del leader della Lega. A poco più di un anno di distanza ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Pochi giorni prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, in piena campagna elettorale per supportare la candidata leghista Lucia Borgonzoni, Matteosi rese protagonista di un episodio molto discusso. La citofonata diEra il 21 gennaio 2020 e l'ex Ministro degli Interni, su segnalazione di alcuni vicini di casa, citofonò una famiglia residente ain un appartamento in via Deledda per chiedere se spacciassero droga. All'epoca si sospettava che lo spacciatore fosse un ragazzo minorenne (diventato da qualche mese 18enne) appartenente alla famiglia citofonata da. Quella sera la persona che aveva risposto alsmentì confusamente le accuse, dicendo testualmente: «Qui non c'è nessuno», scatenando le battutine del leader della Lega. A poco più di un anno di distanza ...

juventusfc : FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene cos… - Noiconsalvini : #SALVINI AL PILASTRO DI BOLOGNA: DUE ARRESTI PER DROGA NELL'APPARTAMENTO DEL CAMPANELLO - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - Pilo72_ : RT @Libero_official: Indagate due persone per spaccio a #Bologna: abitano nella casa del 'scusi ma lei spaccia?' che costò un diluvio di po… - eleaugusta : RT @adrianobusolin: Matteo #Salvini , 'scusi lei spaccia?'. Un anno dopo, due indagati per #spaccio nella casa di #Bologna – Libero Quotidi… -