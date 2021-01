Bologna, arresti per droga nell’appartamento al Pilastro dove Salvini citofonò: “Il tempo è galantuomo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono finiti in manette i genitori del ragazzo diciassettenne che Matteo Salvini aveva accusato di spacciare, suonando al suo citofono di casa. Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio, in seguito alla regolare attività di controllo dell’Arma dei Carabinieri. Lei, italiana nata in Svizzera di 58 anni, è agli arresti domiciliari. Lui, tunisino di 59 anni, è in cella in attesa di convalida. >> Covid Italia, le Regioni che potrebbero cambiare colore: chi va verso la zona gialla Due arresti per droga Ieri pomeriggio, 26 gennaio 2021, i Carabinieri hanno portato a termine un blitz antidroga concluso con il l’arresto di due persone. I Carabinieri stavano eseguendo un servizio antidroga in un parco del Pilastro di Bologna. Un uomo di 39 anni ha attirato i ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono finiti in manette i genitori del ragazzo diciassettenne che Matteoaveva accusato di spacciare, suonando al suo citofono di casa. Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio, in seguito alla regolare attività di controllo dell’Arma dei Carabinieri. Lei, italiana nata in Svizzera di 58 anni, è aglidomiciliari. Lui, tunisino di 59 anni, è in cella in attesa di convalida. >> Covid Italia, le Regioni che potrebbero cambiare colore: chi va verso la zona gialla DueperIeri pomeriggio, 26 gennaio 2021, i Carabinieri hanno portato a termine un blitz anticoncluso con il l’arresto di due persone. I Carabinieri stavano eseguendo un servizio antiin un parco deldi. Un uomo di 39 anni ha attirato i ...

