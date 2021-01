Bollettino Coronavirus Protezione Civile 27 gennaio: i dati ufficiali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

mister_ricci : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - sportface2016 : In #Italia oggi: 15.204 nuovi contagi, 467 morti, 19.172 guariti, 168.105 tamponi molecolari, 2.352 (-20) in terapi… - MeteoWeb_eu : ?? Coronavirus, ecco il bollettino di oggi con tutti i dati ?? - robertopontillo : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti: Il bollettino del ministero della Sanità sulla b… -